Отключена вода на нескольких улицах в Кировском районе Саратова

Отключена холодная вода 5 декабря на нескольких улицах в Кировском районе Саратова. Об этом уведомили в ООО «КВС».

Пока меняют пожарный гидрант на Агрономической, 33, без воды остаются жители домов в квадрате улиц Благодатная - Агрономическая- Зерновая - Плодородная.

Отключение продлится ориентировочно до 15.00.

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