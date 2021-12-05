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Общество5 декабря 2021 8:09

Отключена вода на нескольких улицах в Кировском районе Саратова

Замена пожарного гидранта вынулила саратовцев остаться на время без холодного водоснабжения
Источник:kp.ru
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Отключена холодная вода 5 декабря на нескольких улицах в Кировском районе Саратова. Об этом уведомили в ООО «КВС».

Пока меняют пожарный гидрант на Агрономической, 33, без воды остаются жители домов в квадрате улиц Благодатная - Агрономическая- Зерновая - Плодородная.

Отключение продлится ориентировочно до 15.00.

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