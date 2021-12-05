Отключена вода на нескольких улицах в Кировском районе Саратова

Отключена холодная вода 5 декабря на нескольких улицах в Кировском районе Саратова. Об этом уведомили в ООО «КВС».
Пока меняют пожарный гидрант на Агрономической, 33, без воды остаются жители домов в квадрате улиц Благодатная - Агрономическая- Зерновая - Плодородная.
Отключение продлится ориентировочно до 15.00.
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