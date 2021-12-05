Володин: Важно, что город и область стали возвращать себе межрегиональные позиции

Вячеслав Володин на одной из встреч в Саратове

Председатель Государственной думы, избранный в парламент от Саратовской области Вячеслав Володин поздравил саратовцев с 85-летием региона.

- К сегодняшней дате мы подошли с опытом участия в проектах, которые вместе реализуем. Ваше доверие, инициативность, ответственность – залог того, что все у нас получится. Все планы мы воплотим. Все зависит от нас!

Володин отметил, что некоторые города и отдельные районы в прошлом были донорами области и необходимо вернуть утраченные позиции. Необходимо дальше работать над развитием области, сохранять динамику развития, которая есть сейчас.

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