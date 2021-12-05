Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 529 человек

На утро воскресенье, 5 декабря, в Саратвоской области зарегистрировано еще 529 новых случаев коронавируса.

Почти половина из них пришлась на Саратов – 252 человека, еще 66 случаев в Энгельсском районе, в Балаковском – 34, в Балашовском - 28, в Вольском – 21, в Ртищевском - 10.

Среди новых больных 158 человек – старше 60 лет, а также 52 ребенка до 14 лет.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 94, с признаками ОРВИ — 428, с бессимптомным течением — 7.

На стационарном лечении сегодня находятся 2 279 человек, амбулаторном — 10 065.

С начала пандемии общее число заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 123 075 человек. Выздоровели из них 106 198 человек, за сутки — 619.

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