В Энгельсе два человека пострадали в ДТП

Вечером 4 декабря в Энгельсе в ДТП пострадали два человека.

Столкновение двух авто произошло на проспекте Строителей в 20.50. На пересечении с улицей Фрилриха Энгельса не разъехались Hyundai Solaris и Kia Optima.

Прибывшие медики оказали помощь и госпитализировали 37-летнего водителя Hyundai и 18-летнего пассажира КИА.

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