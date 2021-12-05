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Общество5 декабря 2021 2:00

Дождь со снегом накроют Саратов и районы в воскресенье

На дорогах обещают гололед
Источник:kp.ru
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В Саратовской области 5 декабря в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода с осадками.

Днём местами возможны небольшие дожди и мокрый снег, в отдельных районах умеренные осадки. Местами вероятен туман - 500 м и менее, а также гололед, изморозь.

На дорогах водителей и пешеходов подстерегает гололедица.

Ветер западный, север -западный 5-10 м/с.

Температура днём -2...+3°. В Саратове днем -2...-1° и вероятен дождь со снегом.

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