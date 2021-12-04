Бывший прокурор Ляпин может стать председателем Саратовского областного суда

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И.о. председателя Саратовского областного суда Олег Ляпин претендует на пост председателя. Его заявление в рамках объявленного конкурса рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей 13 декабря.

Ляпин был назначен и.о. после ухода в почетную отставку в начале июня 2021 года предыдущего главы облсдуда Федора Телегина.

Ляпин после окончания Саратовского юридического института работал Энгельса. Саратова и Саратовской области. Затем ушел в судьи и с 2003 года работал судьей облсуда. В июле 2018 года стал заместителем председателя Саратовского облсуда.

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