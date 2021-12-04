В столкновении двух ВАЗ-2105 под Энгельсом погиб один из водителей

Вечером 4 декабря в Энгельсском районе произошло смертельное ДТП.

На 12 км автоподъезда к Энгельсу со стороны трассы Ершов – Озинки в 18.10 столкнулись два ВАЗ-2105.

Водитель одного автомобиля, 68-летний мужчина от полученных травм погиб на месте аварии. Водитель второго автомобиля, 19-летний парень, с различными ранениями госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняют все обстоятельства столкновения.

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