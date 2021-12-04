Житель Татищева доверил 870 тысяч рублей «сотруднице службы безопасности банка»

Телефонные мошенники обманули еще одного жителя Саратовской области на крупную сумму.

Почти 870 тысяч рублей списали с его банковских карт неизвестные мошенники, которым мужчина сам сообщил все данные для доступа к картам.

В полиции 37-летний мужчина рассказал, классическую историю о звонке «сотрудницы службы безопасности банка», которая сообщила, что некое лицо получило доступ к его личному кабинету. Чтобы спасти сбережения неизвестная «сотрудница банка» посоветовала сообщить ей данные карты и коды, которые придут в смс-уведомлениях. Мужчина поверил во все это и выполнил указания.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на резервный счет для их сохранности!