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Происшествия4 декабря 2021 12:41

Житель Татищева доверил 870 тысяч рублей «сотруднице службы безопасности банка»

Заведено уголовное дело о мошенничестве
Источник:kp.ru
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Телефонные мошенники обманули еще одного жителя Саратовской области на крупную сумму.

Почти 870 тысяч рублей списали с его банковских карт неизвестные мошенники, которым мужчина сам сообщил все данные для доступа к картам.

В полиции 37-летний мужчина рассказал, классическую историю о звонке «сотрудницы службы безопасности банка», которая сообщила, что некое лицо получило доступ к его личному кабинету. Чтобы спасти сбережения неизвестная «сотрудница банка» посоветовала сообщить ей данные карты и коды, которые придут в смс-уведомлениях. Мужчина поверил во все это и выполнил указания.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на резервный счет для их сохранности!