В Саратове из-за аварии девять тысяч человек остались без электричества

.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Авария произошла днем 4 декабря на высоковольтной линии ПАО «Россети» на улице Блинова в Саратове.
Без электричества остались часть Ленинского, Кировского и Волжского района города. Масштабы отключения пока устанавливаются.
Мэр Саратова Михаил Исаев поручил лично контролировать ход ликвидации аварийной ситуации первому заместителю Дмитрию Алексееву.
На место выехала ремонтная бригада ПАО «Россети»
В региональном ГУ МЧС сообщили «КП-Саратов», что при аварии не произошло возгорания на подстанции, подразделения МЧС к устранению последствий не привлекались.
UPD. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в зоне отключения электричества находится 9 300 человек. Котельные и водопроводные насосные станции переведены на резервные источники питания.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.