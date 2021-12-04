В Саратове из-за аварии девять тысяч человек остались без электричества

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Авария произошла днем 4 декабря на высоковольтной линии ПАО «Россети» на улице Блинова в Саратове.

Без электричества остались часть Ленинского, Кировского и Волжского района города. Масштабы отключения пока устанавливаются.

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил лично контролировать ход ликвидации аварийной ситуации первому заместителю Дмитрию Алексееву.

На место выехала ремонтная бригада ПАО «Россети»

В региональном ГУ МЧС сообщили «КП-Саратов», что при аварии не произошло возгорания на подстанции, подразделения МЧС к устранению последствий не привлекались.

UPD. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в зоне отключения электричества находится 9 300 человек. Котельные и водопроводные насосные станции переведены на резервные источники питания.

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