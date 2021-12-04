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Происшествия4 декабря 2021 11:13

В Саратове автомобили не поделили пешеходный переход

В столкновении двух авто чудом не пострадали пешеходы
Источник:kp.ru
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ДТП на улице Танкистов в Саратове 4 декабря 2021 года

ДТП на улице Танкистов в Саратове 4 декабря 2021 года

В Саратове днем 4 декабря произошло ДТП на пешеходном переходе.

Два автомобиля столкнулись на улице Танкистов, недалеко от пересечения с улицей Геофизическая. Здесь кроме остановки общественного транспорта расположен пешеходный переход.

LADA и Volkswagen столкнулись практически на нем, при этом отечественный автомобиль вынесло на тротуар. По счастливой случайности на нем, также как на переходе в этот момент не было пешеходов.

По данным очевидца, в аварии никто не пострадал, водители ожидают приезда ГИБДД.

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