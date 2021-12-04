В Саратове из квартиры пенсионерки вор вынес две тысячи евро

Вор вынес из квартиры пенсионерки в Волжском районе Саратова две тысячи евро и сотовый телефон, стоимостью 10 тыс. рублей. Об этом пострадавшая рассказала в полиции, куда 62-летняя женщина обратилась 2 декабря. Как выяснилось кража произошла еще 24 ноября. Со слов пенсионерки, случайный знакомый, находясь в ее квартире нашел и унес с собой валюту и телефон. Общая сумма ущерба в пересчете на рубли составила 178343 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в рамках возбужденного уголовного дела вычислили подозреваемого и доставили в полицию 43-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Рецидивист признался, что украл деньги и телефон, но вернуть их не может – все уже потратил.

Подозреваемый задержан, а в полиции еще раз напомнили саратовцам, что не стоит доверять незнакомцам.

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