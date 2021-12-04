Панков: Владимир Путин высоко оценил работу партии

Президент Путин в обращении к съезду "Единой России", который проходит 4 декабря, обозначил что приоритеты народной программы ЕР отражены в бюджете страны. Депутат ГД Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" отметил оценку, которую дал президент работе ЕР.

- Президент России Владимир Путин высоко оценил работу партии. Отметив, что ее повестка - конструктивная, созидательная и объединяющая людей.

Он также подчеркнул, что члены и сторонники партии с первых дней борьбы с пандемией стали волонтерами, помогали жителям и врачам. Партия не раз доказывала реальными делами, что не боится брать на себя ответственность и работает для людей. И это правильное решение - ежегодно отчитываться перед людьми, вместе с ними обсуждать проблемы и принимать решения. Чтобы изменить их жизнь к лучшему.

Приоритеты народной программы, как отметил Президент, отражены в бюджете страны на ближайшие 3 года. Это дополнительные социальные выплаты, расселение аварийного жилья, строительство и капремонт школ и многое другое. Необходимо усилить общественный контроль по всем направлениям реализации поставленных задач, - написал Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.