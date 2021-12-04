Володин и Глыбочко вошли в высший совет «Единой России»

Балаковец Денис Майданов получил партбилет "Единой России"

В Москве 4 декабря начался съезд партии «Единая Россия», приуроченный к 20-летию этой политической силы.

В ходе съезда партбилеты получили руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также членами «Единой России» стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин. О назначениях в руководящие органы сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков.

- В Высший совет партии вошли Вячеслав Володин, Пётр Глыбочко. Генеральный Совет «Единой России» доверил мне продолжать отстаивать интересы жителей.

Вручили партийные билеты. Среди них руководители Донецкой и Луганской республик. Наш земляк Денис Майданов, - отметил Панков.

Петр Глыбочко - ректор "Сеченовки", ранее возглавлял СГМУ.

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