Немой дезориентированный старик плакал в вестибюле саратовской больницы: Его выписали, а родственникам не сообщили

В минздраве пообещали разобраться в ситуации в 1 Советской больнице Фото: Дарья Вострикова

В региональном минздраве пообещали разобраться в ситуации с выставленным из 1 Советской больницы пациентом, который после инсульта не мог позвонить родственникам или доехать до дома самостоятельно.

Как рассказала в соцсетях дочь пожилого мужчины, ее отец был выписан 2 декабря, на день раньше, но ей об этом никто не сообщил. Сам мужчина не мог говорить после перенесенного инсульта, у него не было денег на проезд, но персонал неврологического отделения 1 советской больницы ничем не помог старику, оставив его с вещами в вестибюле.

- Полностью дезориентированный мужчина, с неработающим после инсульта речевым центром, едва передвигающий ногами и без денег на проезд (даже если бы он смог каким-то чудом добраться до остановки) сидел и плакал в вестибюле приемного отделения, потому что не знал, что ему делать. СМС сообщение отправить мне он не мог — пальцы едва слушаются, речи нет, только мычание. Пару раз он порывался пойти домой пешком. Живет он на первой дачной, стоит ли объяснять, что он бы просто не дошёл. Свалился бы где-нибудь, его бы приняли за пьяного и он бы благополучно замёрз до смерти на улице, - рассказала дочь пациента Ольга Власенко.

Она отметила, что ее номер у медперсонала был, но ей никто не позвонил, чтобы забрать отца. Выручил другой пациент, который забрал из трясущихся рук старика телефон и сделал звонок по последнему набранному номеру.

- Когда я прилетела в больницу, папа трясся в истерике, давление опять подскочило, чудом не случилось повторного инсульта, - сообщила Ольга Власенко. Она зачвила, что никакой связи с главврачом она не получила. Рассказала она эту историю для того, чтобы такое больше ни с кем не повторилось.

В минздраве области «КП-Саратов» сообщили, что «держат ситуацию на контроле».

- По предписанию Роспотребнадора в отделении был введен карантин по заболеваемости. Всем пациентам, которым не требовалась экстренная медицинская помощь было предложено продолжить лечение амбулаторно, на дому, под контролем поликлиники. В том числе и этому пациенту. Министерством этот случай взят на контроль, администрации 1 Советской больницы дано поручение разобраться в ситуации, связаться с родственниками и предметно разобраться, - сообщил корреспонденту «КП-Саратов» советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

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