В Саратовской области от коронавируса умерли еще 23 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за минувшие стуки от коронавируса умерли еще 23 пациента. Данные на утро 4 декабря сообщили в оперативном штабе.

- Скончались тринадцать женщин и десять мужчин в возрасте от 52 до 93 лет, - уточнили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 4704 человека.

Напомним, сегодня стало известно о еще 533 случаях заражения коронавирусом.

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