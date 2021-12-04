До вечера отключена вода на улице Чернышевского

Без холодной воды 4 декабря остались жители домов на улице Чернышевского в Саратове. Виной этому очередная авария на сетях ООО «КВС», на этот раз по адресу Чернышевского,16а.

Холодной воды сегодня не будет у жителей домов на Чернышевского, 10,12,14,16,18,20; а также на 4-м Чернышевском пр.9, 20.

Ориентировочно восстановить подачу воды планируют к 20.00 сегодня, 4 декабря.

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