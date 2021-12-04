Саратовской области дополнительно выделят 1,88 млрд рублей на медицину

Решение о выделении дополнительных средств Саратовской области на оказание медпомощи населению одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщили в телеграм-канале "Володин.Саратов".

Регион дополнительно получит 1 млрд 881 млн 967 тыс. рублей.

Эти средства пойдут на дополнительное оплату оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Финансирование будет идти в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования.

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