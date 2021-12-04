В Ленинском районе без воды остались три улицы

Без холодной воды в Ленинском районе Саратова сегодня, 4 декабря, остались жители домов на трех улицах.
Причиной стала в этот раз не авария, а работа по монтажу пожарного гидранта по адресу Стахановская, 5.
Из-за этого без холодного водоснабжения оказались жители домов по улице Стахановская, 1,2 Степная и Елшанская (от Московского шоссе до 3-ей Степной).
Как заявили в ООО «КВС» отключение продлится ориентировочно до 15.00 4 декабря.
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