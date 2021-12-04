Автолюбительница и ее пассажирка разбились о дерево на Большой Горной

. Фото: ГИБДД по Саратову

Ночью 4 декабря две женщины пострадали в ДТП в Саратове.

Авария произошла в 3.40 ночи у дома №357 по улице Большая Горная, недалеко от пересечения с улицей Разина.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, 38-летняя женщина за рулем ВАЗ-2109 врезалась в LADA Priora которой управлял 40-летний мужчина. После столкновения «девятку» отбросило в сторону и машина врезалась в дерево.

Прибывшие медики госпитализировали саму водителя и ее 65-летнюю пассажирку.

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