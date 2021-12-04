Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 533 человека

К утру 4 декабря в Саратовской области по данным оперативного штаба зарегистрированы еще 533 случая коронавируса.

Боьше всего новых больных в Сараове 269, в Энгельсском районе - 59, в Балаковском районе - 39, в Балашовском - 26, Вольском - 17, Марксовском - 12, Пугачевском - 11.

Больше всего новых пациентов возрасте старше 60 лет – 169, также коронавирус выявлен у 40 детей до 14 лет.

Среди новых больных у большинства - 430 - признаки ОРВИ.

Всего на сегодняшний день на стационарном лечении находятся 2 306 человек, на дому, на амбулаторном — 10 133.

С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 122 546 человек. Выздоровели с начала эпидемии 105 579 человек, за сутки — 572.

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