Машинист поезда нашел 1,5 месячный труп возле железной дороги под Саратовом

Возле железной дороги найден труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Александровка под Саратовом 3 декабря машинист поезда увидел труп человека неподалеку от железной дороги. Он сообщил в полицию, была начата проверка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, осмотр показал, что на вид погибшему около 30-35 лет. Следов насильственной смерти нет. При этом предполагается, что человек мертв уже около полутора месяцев.

Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.

Следователи устанавливают личность погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

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