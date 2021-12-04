Машинист поезда нашел 1,5 месячный труп возле железной дороги под Саратовом

Возле железной дороги найден труп
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Александровка под Саратовом 3 декабря машинист поезда увидел труп человека неподалеку от железной дороги. Он сообщил в полицию, была начата проверка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, осмотр показал, что на вид погибшему около 30-35 лет. Следов насильственной смерти нет. При этом предполагается, что человек мертв уже около полутора месяцев.
Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.
Следователи устанавливают личность погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.