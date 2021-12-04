В поселке Пушкино найден труп пенсионерки

Тело женщины было найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области 3 декабря было найдено тело 67-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в частном доме в поселке Пушкино.

Начата доследственная проверка, назначена экспертиза для установления точной причины смерти пенсионерки. По итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.