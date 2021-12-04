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Происшествия4 декабря 2021 4:52

В поселке Пушкино найден труп пенсионерки

Следователи начали проверку
Источник:kp.ru
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Тело женщины было найдено в частном доме

Тело женщины было найдено в частном доме

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области 3 декабря было найдено тело 67-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в частном доме в поселке Пушкино.

Начата доследственная проверка, назначена экспертиза для установления точной причины смерти пенсионерки. По итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку

Следователи СК начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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