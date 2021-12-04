В поселке Пушкино найден труп пенсионерки

Тело женщины было найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Советском районе Саратовской области 3 декабря было найдено тело 67-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в частном доме в поселке Пушкино.
Начата доследственная проверка, назначена экспертиза для установления точной причины смерти пенсионерки. По итогам будет принято процессуальное решение.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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