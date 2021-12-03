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Общество3 декабря 2021 17:43

Саратов станет вторым по площади городом России

С 1 января областной центр будет больше в шесть раз
Наталия Калинина
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Совещание в администрации

Совещание в администрации

С 1 января2022 года Саратов станет вторым по площади городом России, областной центр будет больше в шесть раз.

Согласно новому закону, в границы муниципального образования войдут все 79 населенных пунктов Саратовского района. Численность населения города приблизится к миллиону человек. По площади Саратов окажется вторым после Москвы.

Такие перспективы развития муниципалитета представили на расширенном совещании с участием Михаила Исаева.

Площадь Саратова составит более 2100 тысяч квадратных метров с 1 января 2022 года. Подробнее в сюжете ГТРК «Саратов».

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