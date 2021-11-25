Площадь Саратова составит более 2100 квадратных метров с 1 января 2022 года

Сравнение крупных городов Поволжья

С 1 января 2022 года площадь Саратова составит более 2100 квадратных метров. На предоставленной карте можно сравнить будущие размеры города в сравнении с Волгоградом.

Площадь Волгограда составляет около 860 квадратных метров. Он протянулся по берегу Волги примерно на 90 километров. После вхождения в состав саратовского муниципального образования новых территорий протяженность его береговой линии превысит 100 километров.

Напомним, вчера депутаты областной Думы поддержали решение присоединить к Саратову 54 населенных пунктов. Население Саратова тогда составит около 900 тысяч человек. В Волгограде в настоящее время проживает чуть более миллиона человек.

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