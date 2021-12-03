Саратовский район переименуют в Саратовский административный район

Саратовская городская дума

Саратовский район Саратовской области переименуют в Саратовский административный район. Решение вступит в силу с 1 января 2022 года, об этом сообщила заместитель председателя городской думы Елена Злобнова в рамках очередного заседания. Депутаты одобрили решение единогласно.

Изменение связано с присоединением к Саратову нескольких населенных пунктов, которое было зарегистрировано 24 ноября. Напомним, в состав Саратова вошли Михайловское, Усть-Курдюмское, Дубковское, Расковское, Вольновское, Александровское, Соколовское и Краснооктябрьское муниципальные образования.

В Саратовский административный район войдут 77 населенных пунктов и два рабочих поселка.

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