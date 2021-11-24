В Саратовской областной думе приняли решение о присоединении к Саратову еще восьми МО

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Восемь муниципальных образований Саратовского района преобразовываются путем вхождения в состав города Саратов. Речь идет о Соколовском, Михайловском, Краснооктябрьском, Вольновском, Дубковском, Расковском, Усть-Курдюмском, Александровском МО.
Все они утрачивают статус муниципальных образований, но сохраняют статус сельских населенных пунктов с сохранением всех социальных выплат.
Ранее четыре МО уже вошли в состав Саратова.
Бывший глава Саратовского района, а ныне депутат облдумы Иван Бабошкин подтвердил, что власть города все свои обещания перед вновь присоединенными территории выполняет.
- В Александровке пять депутатов проголосовали за присоединение, трое проголосовали против, там действительно не хватило двух третей для принятия решения, - признал он. В еще двух муниципальных образованиях Михайловском и Усть-Курдюмском – общественные слушания высказались против, но местные советы депутатов проголосовали за вхождение в состав Саратова.
Депутаты большинство голосов приняли решение о преобразовании и вхождении всех восьми МО в состав Саратова, с внесением изменений в соответствующее областное законодательство.
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