В Саратовской областной думе приняли решение о присоединении к Саратову еще восьми МО

.

Восемь муниципальных образований Саратовского района преобразовываются путем вхождения в состав города Саратов. Речь идет о Соколовском, Михайловском, Краснооктябрьском, Вольновском, Дубковском, Расковском, Усть-Курдюмском, Александровском МО.

Все они утрачивают статус муниципальных образований, но сохраняют статус сельских населенных пунктов с сохранением всех социальных выплат.

Ранее четыре МО уже вошли в состав Саратова.

Бывший глава Саратовского района, а ныне депутат облдумы Иван Бабошкин подтвердил, что власть города все свои обещания перед вновь присоединенными территории выполняет.

- В Александровке пять депутатов проголосовали за присоединение, трое проголосовали против, там действительно не хватило двух третей для принятия решения, - признал он. В еще двух муниципальных образованиях Михайловском и Усть-Курдюмском – общественные слушания высказались против, но местные советы депутатов проголосовали за вхождение в состав Саратова.

Депутаты большинство голосов приняли решение о преобразовании и вхождении всех восьми МО в состав Саратова, с внесением изменений в соответствующее областное законодательство.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.