Бывшего майора полиции в Саратове приговорили к семи годам тюрьмы за регистрацию иностранцев

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Бывший заместитель начальника отдела по вопросам миграции Октябрьского районного отдела полиции Саратова приговорен к семигодам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,1 млн. рублей. Кроме этого бывший полицейский лишен звания майора полиции и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

Это наказание назначил суд за фиктивную постановку на учет иностранцев за взятки.

Следствием и судом установлено, что 27 февраля 2018 года заместитель начальника отдела по вопросам миграции и его знакомая фиктивно зарегистрировали гражданку иностранного государства на территории Саратова.

20 февраля 2019 года полицейский лично получил от иностранки 10 000 рублей за помощь в фиктивной регистрации в Саратове.

Еще одну иностранку с помощью знакомой зарегистрировали незаконно в период с 19 по 20 февраля 2019 года.

В период с 15 по 26 марта 2019 года получил от иностранца 40 000 рублей и помог ему и членам его семьи встать на учет по месту пребывания в Саратове.

Эти и другие эпизоды деятельности полицейского и его знакомой выявлены УФСБ России по Саратовской области, совместно с отделом собственной безопасности ГУ МВД.

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