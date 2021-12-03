Министерство обороны утвердило техзадание на строительство новой школы в Шиханах

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Планы по строительству новой школы в военном городке в Шиханах-2 начинают воплощаться в жизнь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Ранее рассказывал о встрече со своим тезкой, заместителем министра обороны РФ Николаем Александровичем Панковым. Обращался к нему за помощью в решении вопроса о строительстве новой школы в военном городке Шиханы-2. Напомню, школа находится в аварийном состоянии. Дети обучаются в здании бывшего детского сада в две смены.

Как и обещал, держу вас в курсе, как решается эта проблема. Получил ответ из Министерства обороны РФ. Новости хорошие. Утверждено техническое задание на строительство новой школы, разработан проект. Новая школа в Шиханах-2 будет включена в перечень объектов капитального строительства. Буду держать этот вопрос на контроле и дальше сообщать вам обо всех изменениях.

Ранее нам уже удалось установить здесь открытый спорткомплекс и детскую площадку, отремонтировать тротуары. В военном городке продолжается ремонт филиала детской школы искусств. Подъездная дорога к Шиханам-2 приведена в нормативное состояние. Отмечу, в этом большая заслуга местных жителей, которые принимают самое активное участие в реализации проектов и следят за всеми этапами и качеством работ, - рассказал Панков.

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