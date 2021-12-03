Ночью на пожаре в Саратове погибла бабушка

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В пожаре, который случился в Заводском районе Саратова минувшей ночью, погибла пожилая женщина.
Сообщение о возгорании в частном доме по 4-му Амурскому проезду поступило дежурному МЧС около двух часов ночи. Пожарных вызвали соседи, котрые рассказали, что в доме живет 83-летняя старушка.
После тушения огня, на полу в комнате нашли тело хозяйки дома.
В региональном Следственном комитете сообщили, что при внешнем осмотре на теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено.
- По предварительным данным, ее смерть наступила вследствие отравления продуктами горения, - уточнили в СУ СКР.
Огонь начал распространяться из помещения кухни, причина устанавливается.
Назначено судебно-медицинское исследование тела женщины. Следователи Заводского отдела СУ СКР начали доследственную проверку.
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