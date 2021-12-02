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Общество2 декабря 2021 9:25

В Ленинском районе организован подвоз воды

Воду перекрыли в двух районах Саратова
Наталия Калинина
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Сегодня, 2 декабря, в Ленинском районе Саратова организован подвоз воды в связи с массовым отключением на проспекте 50 лет Октября.

Спецмашина с питьевой водой припаркована между домами 33/47 на Аптечной и №35/45 на Технической.

Подвоз воды осуществляется по заявкам районной администрации.

В Октябрьском районе Саратова также произошла аварии в системе городского водопровода. Она случилась по адресу 2-я Садовая, 98. На время ремонта без воды остались 2-я Садовая от Большой Садовой до улицы Степана Разина. Восстановить подачу воды собираются к 20:00, о чем сообщает ООО «КВС».

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