Тысячи жителей Ленинского района останутся без воды

Сегодня, 2 декабря, тысячи жителей Ленинского района Саратова останутся без воды, в городе запланировано массовое отключение об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу: проспект 50 лет Октября, 9а. Без воды до 20:00 остаются:

1-й Волгоградский проезд;

Алексеевская;

Аптечная;

1-й Слободской проезд;

1-й Ямской проезд;

1-я Аптечная;

Братская;

Волгоградская;

2-й Аптечный проезд;

Генерала Захарова;

Гранатная;

2-й Слободской проезд;

Дачная от Посадского до 4-го Украинского проезда;

2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;

Тракторная, 43, 45;

Украинская;

Часовая;

Замковая;

Замковый проезд;

Ракетная;

Рябиновская;

3-й Курдюмский пр.;

Гранатный проезд;

Добряковский тупик;

3-й Нижний проезд от ул. Посадского до ул. Краевая;

Тверская от ул. Украинская до ул. Посадского;

Тверской проезд;

Курдюмская от Суворова до 2-го Украинского проезда;

Наумовская;

Крутой тупик;

проспект 50 лет Октября, 1-13 (нечетные номера домов);

Суворова от ул. Генерала Захарова до ул. Новая;

4-й Красноармейский пр., 1;

Новая;

Техническая, 35/45, 47/61, 65;

Ямская.

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