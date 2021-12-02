Тысячи жителей Ленинского района останутся без воды

Сегодня, 2 декабря, тысячи жителей Ленинского района Саратова останутся без воды, в городе запланировано массовое отключение об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла по адресу: проспект 50 лет Октября, 9а. Без воды до 20:00 остаются:
1-й Волгоградский проезд;
Алексеевская;
Аптечная;
1-й Слободской проезд;
1-й Ямской проезд;
1-я Аптечная;
Братская;
Волгоградская;
2-й Аптечный проезд;
Генерала Захарова;
Гранатная;
2-й Слободской проезд;
Дачная от Посадского до 4-го Украинского проезда;
2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;
Тракторная, 43, 45;
Украинская;
Часовая;
Замковая;
Замковый проезд;
Ракетная;
Рябиновская;
3-й Курдюмский пр.;
Гранатный проезд;
Добряковский тупик;
3-й Нижний проезд от ул. Посадского до ул. Краевая;
Тверская от ул. Украинская до ул. Посадского;
Тверской проезд;
Курдюмская от Суворова до 2-го Украинского проезда;
Наумовская;
Крутой тупик;
проспект 50 лет Октября, 1-13 (нечетные номера домов);
Суворова от ул. Генерала Захарова до ул. Новая;
4-й Красноармейский пр., 1;
Новая;
Техническая, 35/45, 47/61, 65;
Ямская.
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