На заседании Саратовской областной думы рассмотрят проект «закона о QR-кодах»

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В Саратове стартует внеочередное заедание областной думы, в ходе которого рассмотрят несколько вопросов, в том числе, утверждение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов облдумы, а также проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», так называемый проект о санитарных паспортах или QR-кодах.

Накануне на площадке перед зданием думы появились ограждения и объявления о проведении работ по благоустройству. Вход в парламент из-за коронавирусных ограничений по-прежнему осуществляется только для сотрудников, депутатов и приглашенных, а также представители СМИ, которые проходят по аккредитационным удостоверениям.

Между тем, представители КПРФ собрали перед входом пару дестяков своих сторонников, которые пытаются проникнуть в здание областной думы.

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Ранее спикер областного парламента Александр Романов заявил, что внеочередное заседание регпарламента 2 декабря пройдет с соблюдением ограничительных мер, действующих в области из-за угрозы распространения коронавируса.

- В стенах областной Думы с самого начала пандемии были предприняты необходимые санитарные меры. Большинство депутатов вакцинированы. … Ограничено число лиц, которые могут присутствовать на заседаниях регионального парламента. Так, если раньше на заседаниях Думы могли присутствовать граждане, зарегистрировавшиеся в установленном порядке, то сейчас, к сожалению, такой возможности нет. При этом мы стремимся быть открытыми для всех: следить за ходом заседания можно на официальном канале Думы видеохостинга «YouTube». Законотворческий процесс освещают и представители СМИ, - отметил Романов.

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