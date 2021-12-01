Фото: Лиза-Алерт Саратов"

Пропавшая в Саратове дезориентированная пенсионерка найдена мертвой. Сегодня, 1 декабря, об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице ВКонтакте.

Погибла 69-летняя Евгения Агапова (в девичестве Белова) из Кировского района Саратова. Ее искали с 29 ноября 2021 года. По информации волонтеров, женщина могла страдать от потери памяти.

Сейчас члены поискового отряда «Лиза Алерт» просят участников поиска снять репосты. Всех неравнодушных граждан благодарят за содействие, а также выражают отдельную благодарность магазину «Окей» в ТЦ «Форум» и Евгении за печать ориентировок.

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