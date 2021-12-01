В Кировском районе Саратова пропала дезориентированная пожилая женщина

Ориентировку поисковики разместили в сети

Вчера, 30 ноября, в Кировском районе Саратова пропала 69-летняя дезориентированная женщина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

У Агаповой Евгении Фёдоровны может быть потеря памяти. Поисковики сообщили её приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения женщина была одета в коричневую куртку на молнии, синие джинсы и шапку.

Если Вы где-то видели Евгению, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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