В Ровенском районе нашли очаг африканской чумы

Сегодня, 1 декабря, в Ровенском районе Саратовской области нашли очаг африканской чумы свиней, о чем предупреждает Управление Россельхознадзора.

Очаг африканской чумы свиней находился в селе Мирное Ровенского района. В подсобном хозяйстве одного из жителей умерли несколько свиней. ПЦР исследование произвели в ИЛ ОГУ «Энгельская райСББЖ».

По мнению Управления Россельхознадзора причиной заражения АЧС стало то, что животных покормили отходами. В управлении отметили, что ситуация с распространением этого заболевания в регионе становится все более напряженной.

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