В борьбе с африканской чумой свиней саратовские ветеринары «бьют по хвостам»

Ветеринары пока успевают за распространением АЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация по заболеваемости африканской чумой свиней еще не вышла из-под контроля, но стремительно «становится самой большой проблемой». Об этом руководитель Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов заявил в ходе своего брифинга 30 ноября.

Специалисты в борьбе с распространением африканской чумы свиней не успевают предотвращать заражения и начинают уже «бить по хвостам» - бороться с последствиями. Самая большая проблема – ее распространение и то, что до сих пор нет вакцины и лечения, а заболевание смертельно.

- С начала года в Саратовской области выявлено 14 инфицированных объектов. К нам поступает продукция промышленного происхождения, зараженная вирусом АЧС. Вся беда в том, что свиноводческие предприятия с высоким уровнем защиты столкнулись с проникновением вируса.

Мы видим, что нет действий, со стороны ветеринаров, которые видят, что есть заболевшие животные. При этом продолжают поставлять их на убой и выпускать зараженное мясо. Меры начинают предпринимать, только когда объемы зараженного производства повышаются до серьезного масштаба, а продукцию мы находим уже в сетевых магазинах.

Ранее мы говорили, что самая большая опасность АЧС - со стороны диких кабанов. Теперь уже пошел обратный процесс, теперь уже нет различия, куда перетекает чума – из природы в производства или наоборот. Цепочки заражений могут прерывать ветеринары, но они этого не делают. Меры предпринимаются, но мы уже начинаем «бить по хвостам», - сказал Алексей Частов.

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