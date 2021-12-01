В Саратове «скорая» попала в аварию в Кировском районе

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 1 декабря, в Саратове автомобиль «скорой» попал в аварию, есть двое пострадавших.

По предварительной информации, в 15:50 в районе дома № 1 на Черниговской произошло столкновение «скорой помощи» и автомобиля Honda.В результате ДТП пострадали две женщины: пассажирки «скорой» 52 и 22-х лет. Они доставлены в больницу. Остальные обстоятельства устанавливаются.

Напомним, вчера ночью произошла еще одна авария с участием автомобиля «скорой помощи», в ней погиб водитель, перевозивший медиков, а двое фельдшеров получили травмы.

Upd. В автомобиле медиков пострадали два фельдшера, водитель легкового автомобиля, 39-летняя женщина, также доставлена в больницу с травмами.

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