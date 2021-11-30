В Саратове погиб водитель скорой помощи, два фельдшера в тяжелом состоянии

Смертельное ДТП в Саратове с участием машины скорой помощи

Около полуночи в Саратове произошло смертельное ДТП с участием бригады скорой помощи. В 23.40 на Московском шоссе у дома № 74 не соблюдавший дистанцию 20-летний водитель KIA Cerato не затормозил во-время и врезался сзади в «Луидор» скорой помощи.

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По данным ГИБДД Саратова, карету «скорой» выбросило в поток встречного транспорта и она столкнулась с легковушкой Volkswagen Polo, за рулем которой был 49-летний мужчина.

В столкновении погиб на месте аварии 57-летний водитель скорой помощи. Два фельдшера 31-летний мужчина и 38-летняя женщина госпитализированы коллегами. Также в больницу увезли с различными травмами водителя Volkswagen Polo.

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что два госпитализированных медика находятся в тяжелом состоянии.

Фото ГИБДД Саратова

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