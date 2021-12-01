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Происшествия1 декабря 2021 11:46

Саратовский облсуд сократил бывшему прокурору Пригарову срок домашнего ареста

Ограничение сокращено на две недели
Наталия Калинина
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Саратовский облсуд сократил бывшему прокурору Андрею Пригарову срок домашнего ареста, информацию подтвердили в пресс-службе.

Речь об освобождении бывшего прокурора Кировского района не идет, срок меры пресечения сокращен из-за юридических формальностей. Срок домашнего ареста должен продлеваться на срок следствия, а он на данный момент оканчивается 30 декабря. К концу декабря срок домашнего ареста Андрея Пригарова скорее всего продлят по запросу прокуратуры.

Напомним, бывший прокурор Кировского района Саратова подозревается в злоупотреблении полномочиями, а также в том, что получал многомиллионные взятки за покровительство от МУСПП «Ритуал».

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