Природоохранную зону парка «Кумысной поляны» расширили и присвоили статус памятника природы

Кумыске присвоен статус памятника природы

Лесопарк «Кумысная поляна» стал особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы. Этот статус ему присвоен постановлением правительства Саратовской области, которое подписал Роман Бусаргин.

Новый статус памятника природы позволяет создать городское лесничество для обслуживания и сохранения территории Кумысной поляны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

- Уже оценивается возможность расширения площади Кумысной поляны на 700 га, на сегодняшний день она составляет 4519,4 га. В этом году мы изменили соотношение функциональных зон лесопарка, увеличив до 90% природоохранную зону, которая предполагает строго регулируемое рекреационное использование, - заметил Бусаргин.

Он также обратил внимание, что парк утвержден в тех же границах, что и были. На территории парка запрещается всякая деятельность, которая может привести к нарушению сохранности объекта. Контроль за этим возложен на министерство природных ресурсов и экологии региона.

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