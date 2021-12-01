В Саратове без воды до восьми часов вечера остались еще несколько улиц и целый поселок

В ООО «КВС» сообщили, что из-за работ на водопроводе по Комсомольской,1 без водоснабжения до восьми часов вечера остался поселок Тепличный.

Также в центре города Управляющие компании подали заявки на отключение воды на время своих собственных работ. В результате до 20.00 не будет холодного водоснабжения в домах на улицах: Соборная (от Первомайской до пр. Котовского), Некрасова (от Первомайской до Мичурина), Комсомольская (от Первомайской до Мичурина), Радищева (четная сторона от Первомайской до Волжской), а также на улице Волжская.

Ранее уже отключили от водоснабжения жителей улицы Вавилова.

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