В Балаково 4-летняя девочка пострадала в ДТП

ДТП в Балаково Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 1 декабря в ДТП в городе Балаково пострадала 4-летняя девочка.

Авария произошла в 8.00 на улице Свердлова удом 56/2.

Женщина не справилась с управлением Hyundai Getz и врезалась в столб.

Сама 36-летняя водитель не пострадала, а ехавшего с ней ребенка – 4-летнюю девочку прибывшим медикам пришлось госпитализировать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.