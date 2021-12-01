В Балаково 4-летняя девочка пострадала в ДТП

ДТП в Балаково
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 1 декабря в ДТП в городе Балаково пострадала 4-летняя девочка.
Авария произошла в 8.00 на улице Свердлова удом 56/2.
Женщина не справилась с управлением Hyundai Getz и врезалась в столб.
Сама 36-летняя водитель не пострадала, а ехавшего с ней ребенка – 4-летнюю девочку прибывшим медикам пришлось госпитализировать.
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