Школьники в Саратове пишут итоговое сочинение о путешествиях и гражданской позиции

Саратовские школьники написали итоговое сочинение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области 1 декабря пишут итоговое сочинение 9465 учеников одиннадцатых классов и учащихся техникумов, еще 209 школьников с ограниченными возможностями здоровья пишут итоговое изложение. Об этос сообщили "КП-Саратов" в региональном министерстве образования.

К этому времени уже истекает время, отпущенное на сочинение – 3 часа 55 минут.

На входе кроме отсутствия высокой температуры у всех проверяли также отсутствие телефонов и иных вариантов шпаргалок и словарей.

К сочинению предложены пять тем:

Как Вы понимаете слова Г. Х. Андерсена: «Путешествовать – значит жить»?

Есть ли что-то в человеческой жизни, что невозможно заменить никакими технологиями?

Может ли совесть наказать сильнее, чем суд?

Обязательно к прочтению (прослушиванию, просмотру)!

В чём может проявляться активная гражданская позиция?

В итоге все получат одну из двух оценок работы – зачет или незачет Результаты станут известны не позднее 15 декабря.

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