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Происшествия1 декабря 2021 9:29

Тело неопределенного пола обнаружили на пожаре в Балашовском районе

Личность найденного на пожаре трупа пока не установлена
Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Устанавливается личность погибшего на пожаре в селе Малый Мелик Балашовского района Саратовской области. Здесь 30 ноября вечером заполыхал нежилой дом. Сигнал на пульт «01» Балашове поступил в 20.16.

Общая площадь пожара составила 90 кв.м. его тушили два расчета.

После разбора завалов обнаружили тело неизвестного. Личность сейчас пытаются установить правоохранители. По предварительным данным дом загорелся из-за несоблюдения правил работы печи.

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