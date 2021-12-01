Тело неопределенного пола обнаружили на пожаре в Балашовском районе

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Устанавливается личность погибшего на пожаре в селе Малый Мелик Балашовского района Саратовской области. Здесь 30 ноября вечером заполыхал нежилой дом. Сигнал на пульт «01» Балашове поступил в 20.16.

Общая площадь пожара составила 90 кв.м. его тушили два расчета.

После разбора завалов обнаружили тело неизвестного. Личность сейчас пытаются установить правоохранители. По предварительным данным дом загорелся из-за несоблюдения правил работы печи.

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