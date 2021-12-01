Николай Панков набирает штат общественных помощников

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков объявил о наборе в штат своих общественных помощников. Они необходимы в каждом районе, который входят в избирательный округ Панкова. Резюме уже начали принимать и продолжат - до конца декабря.

- Доверие жителей необходимо оправдывать. Считаю, эффективная работа депутата невозможна без прямой, оперативной связи с жителями. Думаю, в этом мне могут помочь общественные помощники на местах.

Жду от Вас предложений на должность общественного помощника в каждом районе своего округа. Приглашаю ответственных, порядочных людей. С кем мы вместе будем работать на благо родного района и его жителей. В течении этого месяца жду предложения и резюме. А с января начнём совместную работу.

Свои предложения присылайте на почту pankov.nv@mail.ru, а также в личных сообщениях в директ Инстаграма. Там вы найдёте всю дополнительную информацию. Напомню, в 164-й Балаковский избирательный округ входят: Волжский район Саратова, Воскресенский и Вольский районы, Шиханы, Шиханы-2, пос. Михайловский, Балаковский, Хвалынский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский, Пугачевский, Перелюбский, Озинский, Дергачевский и Ершовский районы, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

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