Житель Вольска полез к женщине через балкон и сорвался

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске на улице Звездная 30 ноября произошло ЧП, которое закончилось смерть пострадавшего.

Как установили следователи СКР, вечером, около 20.30 к своей знакомой в многоквартирный дом пришел 30-летний мужчина. Женщина впускать его и общаться с ним отказалась. Тогда настойчивый мужчина не придумал ничего лучше, чем попасть в квартиру через балкон.

- Он открыл окно в подъезде и попытался переместиться на балкон квартиры, однако, не удержался и сорвался вниз, с высоты третьего этажа, получив травму головы. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение, однако через непродолжительное время мужчина скончался, - рассказали в региональном СУ СКР.

Назначено судебно-медицинское исследование СКР начал доследственную проверку.

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