Иномарка разбилась в полночь о столб в центре Саратова

Авария на Московской в Саратове 30 ноября 2021 года

В центре Саратова ночью автомобиль на высокой скорости влетел в фонарный столб.

ДТП произошло в 23.57 30 ноября на перекрестке улиц Московская и Мичурина.

Как уточнили в городской ГИБДД, за рулем KIA Ceed был 39-летний мужчина. Был ли водитель пьян – устанавливается. От удара о столб пострадал сам водитель и его 45-летняя пассажирка. Их обоих увезли в больницу.

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