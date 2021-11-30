Радаев призвал привлекать лидеров национальных диаспор к агитации за вакцинацию

Валерий Радаев

В Саратовской области три района с уровнем вакцинации значительно ниже среднерегиональной. Это Аткарский, Аркадакский, Калининский районы. Сегодня, 30 ноября, на заседании координационного совета по коронавируса это было «поставлено на вид» главам местных администраций со стороны губернатора Радаева. Минздраву региона поручили усилить работу выездных бригад и разъяснительную работу в этих местностях.

При этом в регионе растет количество пациентов с легкой формой протекания COVID-19, общее число заболевших снижается, возвращаются к оказанию плановой медпомощи койки, ранее зарезервированные под коронавирусных больных.

- Если удержим текущие темпы вакцинации, то к первому февраля сможем выполнить план, привить 80% взрослого населения региона. Еще раз повторю: показатели вакцинации зависят от эффективности муниципального руководства. Именно главы отвечают за свое население. Учитывайте особенности любого населенного пункта, в том числе - национальные. При необходимости, взаимодействуйте с лидерами диаспор, - призвал Радаев.

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