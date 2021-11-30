Олег Костин сообщил новые сроки открытия инфекционной больницы в Саратове

Сегодня, 30 ноября, в региональном парламенте министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил новые сроки сдачи новой инфекционной больницы в саратовском поселке Елшанка.

- Что касается инфекционного центра. У нас там будет целый кислородный завод, очистная система. Мы ждем, пока все оборудование там появится, чтобы не открывать просто так, лишь бы открыть. Там будет роддом, будет хирургия детская и взрослая, реанимация. Нам уже передали ряд корпусов.

Кадры надо отсюда забрать и туда переместить, медиков, а они сейчас рядом с больными в других стационарах сидят. Нужно все свернуть тут открыть там. Но мы не можем пациентов, которые уже лежат в больницах, туда перевозить.

Сейчас у нас сбалансирована работа ряда учреждений. Они работают в так называемом медицинском спокойном режиме. Мы откроемся спокойно и правильно. Как медики мы уже сейчас можем принимать скорые. В больнице монтируется оборудование, - сказал Костин, уточнив, что мощности новой лаборатории позволят получить результат анализа на чувствительность бактерий к антибиотикам за пять часов.

По прогнозу министра больница откроется в конце января следующего года.

Напомним, Костин также рассказал о сокращении ковидных госпиталей в Саратовской области.

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