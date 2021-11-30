В Саратовской области закрывают ковидные больницы

Сегодня, 30 ноября, на депутатских слушаниях в саратовской областной думе региональный министр здравоохранения Олег Костин рассказал о сокращении ковидных госпиталей.

По словам чиновника, сейчас коронавирусная ситуация в области начинает стабилизироваться. С 13 ноября в ковидных стационарах сократили 1 270 коек:

- Закрыты ковидные госпитали в Татищеве, Петровске, Марксе, Аткарске, Базарном Карабулаке, Калининске, Саратовская городская больница № 6 вернулась к оказанию плановой офтальмологической помощи. Принято решение с 1 декабря вернуть к плановой работе клиническую больницу № 3 имени Миротворцева, это медицинский университет, - рассказал Костин.

Тяжелее всего, отметил министр, заболевание переносят непривитые пожилые граждане.

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